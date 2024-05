O Gil Vicente confirmou esta sexta-feira a contratação, em definitivo, de Tidjany Touré.

O extremo de 21 anos chegou a Barcelos por empréstimo do Feyenoord no início da época, o qual contemplava uma opção de compra. Ora, essa opção de compra foi exercida.

Touré, refira-se, fica ligado aos galos até 2027.

Com passagem pela formação do Paris Saint-Germain, Tidjany Touré fez três golos em 30 jogos pelo Gil Vicente esta temporada.

The show must go on 🪄



Tidjany Touré é jogador do Gil Vicente FC até 2027 🔴🔵#UnidosPelaLenda pic.twitter.com/v7sM8WURw8