João Almeida, ciclista da Deceuninck-Quick Step, continua líder da Volta a Itália, depois de ter terminado na 22.ª posição, na 11.ª etapa da prova, mas antevê mais dificuldades para a etapa de quinta-feira.

«A primeira parte da etapa foi bastante tranquila, com uma pausa que não envolveu perigo, mas depois o final foi frenético, com muitas equipas a quererem estar na frente», contou o ciclista português.

Almeida assumiu que espera «um dia muito duro» esta quarta-feira, mas quer continuar a «defender a camisola» rosa. «Vão tentar qualquer coisa, num dia com muito sobe e desce. Vamos ver como estarão as pernas. Acho que não vão atacar na última subida, vai ser antes. Será um teste de força», anteviu.

O ciclista de 22 anos mostrou-se, ainda, satisfeito com o apoio que tem recebido de Portugal. «Sinto-me bem e tenho desfrutado muito. Ouvir todas as felicitações e que falem do meu nome dá-me muita motivação», confessou.

Esta quinta-feira, a 12.ª etapa do Giro vai realizar-se em Cesenatico, ao longo de 204 quilómetros e cinco montagens de montanha, três de terceira e duas de quarta categoria.