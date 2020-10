João Almeida deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais a agradecer o apoio que tem tido na Volta a Itália. O ciclista português perdeu na quinta-feira a camisola rosa após ter estado 15 dias na liderança.

«Não tenho palavras para descrever o que senti durante 15 dias com esta camisola! Estou muito grato a toda a equipa por tornar isto possível! Sem eles isto não teria sido possível. Mas a 'alcateia' nunca desiste e hoje serão 253 km com chuva! Faltam três etapas para Milão», pode ler-se na mensagem no Instagram de João Almeida.

«Obrigado a toda a minha familia e amigos por fazerem isto ainda mais especial! Grato por ter tanta gente boa em redor de mim», escreveu ainda o ciclista português de 22 anos.