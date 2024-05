O jovem espanhol Pelayo Sánchez arruinou esta quinta-feira o regresso à glória de Julian Alaphilippe, estreando-se a vencer em grandes Voltas na sétima etapa do Giro, em que o sterrato proporcionou espetáculo mas não alterou a geral.

O triunfo do francês da Soudal Quick-Step pareceu iminente, mas o antigo bicampeão mundial (2020 e 2021) e anterior figura grande do pelotão mundial, atualmente caído em desgraça pela ausência de resultados, arrancou demasiado cedo e foi superado perto do fim pelo jovem espanhol da Movistar, primeiro a cortar a meta em Rapolano Terme, com o tempo de 04:01.08 horas.

Vindo da fuga do dia, Pelayo Sánchez, de 24 anos, estreou-se a vencer em grandes Voltas, na sua terceira participação – esteve duas vezes na Vuelta -, revelando-se «sem palavras».

«Desde o início do Giro, tentei poupar energia, por saber que não estava na forma ideal para estar na frente nos primeiros dias. Por isso, tentei poupar energia para hoje e pude estar na fuga, mas nunca imaginei que iria vencer a etapa, é de loucos», resumiu o vencedor, que deixou o terceiro classificado, o também fugitivo australiano Luke Plapp (Jayco AlUla), a um segundo.

Apesar das belas imagens que proporcionou na jornada desta quinta-feira, a temível gravilha só conseguiu assustar o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), mas o terceiro da geral chegaria à meta no grupo do camisola rosa, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) que viveu uma etapa tranquila, tal como o seu vice na geral, o britânico Geraint Thomas (INEOS).

O grupo de favoritos chegou a 29 segundos, com Pogacar a manter as distâncias para os seus perseguidores, antes do «crono» da sétima etapa: Thomas é segundo a 46 segundos, enquanto Martínez é terceiro, a 47.

Rui Oliveira (UAE Emirates) chegou no grupo dos sprinters, a 20.33 minutos, e vai iniciar os 40,6 quilómetros de exercício individual contra o cronómetro, entre Foligno e Perugia, onde está instalada uma contagem de montanha de quarta categoria, na 156.º posição da geral, a mais de uma hora do seu companheiro de equipa esloveno.