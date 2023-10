São três os jogadores a atuar em Portugal que estão entre os finalistas para o prémio Golden Boy, prémio que distingue o melhor jogador sub-21 do mundo: António Silva, João Neves e Ousmane Diomande.

Os jogadores do Benfica e o defesa-central do Sporting, respetivamente, já faziam parte da primeira lista de 100 nomeados, e entram agora no lote restrito de 25 candidatos ao prémio, divulgado esta tarde pelo Tuttosport.

Gavi, médio do Barcelona, é o atual detentor de um troféu que já foi ganho por dois portugueses: Renato Sanches em 2016 e João Félix em 2019.

Jude Bellingham – Real Madrid

Jamal Musiala – Bayern Munique

Xavi Simons – Leipzig

António Silva – Benfica

Alejandro Baldé – Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Benjamin Sesko – Leipzig

Giorgio Scalvini – Atalanta

Rasmus Hojlund – Manchester United

Levi Colwill – Chelsea

Johan Bakayoko – PSV Eindhoven

Milos Kerkez – Bournemouth

Arthur Vermeeren – Antuérpia

Evan Ferguson – Brighton

Lucas Gourna-Douath – Salzburgo

Warren Zaire-Emery – Paris Saint-Germain

Ousmane Diomande – Sporting

Arnau Martínez – Girona

Mathys Tel – Bayern Munique

Andy Douf – Lens

Arda Guler – Real Madrid

Bilal El Khannouss – Genk

Martin Baturina – Dínamo Zagreb

João Neves – Benfica

Lamine Yamal – Barcelona