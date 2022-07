Grace Geyoro foi a autora do primeiro «hat trick» no Euro Feminino. Um bom registo para quem joga na frente de ataque, ainda melhor para quem atua no meio-campo, como acontece com a atleta francesa de 25 anos. Mais ainda, cometeu a proeza na primeira parte do jogo (9, 40 e 45m), tendo pela frente a histórica Itália.

É apenas mais um capítulo de uma história feliz, o reflexo do crescimento sustentado de uma jogadora destinada ao sucesso. Nascida em Kolwezi, na República Democrática do Congo, Geyoro mudou-se para França aos dois anos, com a mãe, que queria «melhor vida e educação» para a filha e para o seu filho mais velho, Yann.

A mãe queria um futuro melhor para Grace e não encarava o futebol como um desporto digno para uma mulher: «O meu irmão ajudou-me a convencer a minha mão. Ele disse-lhe que eu jogava bem e que devia ir para uma equipa. Ela acabou por aceitar e agora já adora também o futebol.»

Geyoro começou como guarda-redes por causa do irmão, que queria praticar o remate. Passado pouco tempo já estava a jogar no meio-campo, no entanto, e foi rapidamente descoberta pelo Paris Saint-Germain, onde chegou em 2012, aos 15 anos.

«Zidane faz parte das minhas primeiras memórias de futebol, com as suas roletas e a sua elegância. Ele era o meu ídolo. Mas para a minha posição, inspirei-me em Xavi e Iniesta», explica.

Uma líder natural, Grace Geyoro tornou-se capitã do PSG aos 24 anos, e teve de responder a questões embaraçosas por causa do caso Hamraoui (a internacional francesa agredida na rua em novembro de 2021, num caso que envolve outra companheira de equipa, Aminata Diallo). «Tentei ser justa e não tomar partido», disse à RMC Sport.

O seu sonho para quando terminar a carreira é apresentar um programa de desporto na televisão.

