Agora com 40 anos de idade e retirado do futebol desde 2015, Konstantinos Katsouranis recordou, esta quarta-feira, nas redes sociais, os seus tempos de águia ao peito. O antigo futebolista, que desempenhava funções de médio, jogou no Benfica entre 2006 e 2009.

Katsouranis foi o homem da camisola número oito dos encarnados e, em tempos de quarentena, as recordações surgiram para o futebolista que se sagrou campeão europeu pela Grécia em 2004, precisamente na final do Estádio da Luz, a 4 de julho desse ano, com uma vitória por 1-0 sobre Portugal.

O grego fez um total de 122 jogos oficiais pelo Benfica em três anos, tendo marcado 12 golos.