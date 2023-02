Pep Guardiola, treinador do Manchester City, congratulou nesta terça-feira o rival Manchester United pela conquista da Taça da Liga, alcançada no último fim de semana.

O treinador catalão defendeu que era uma questão de tempo até os rivais da cidade de Manchester voltarem a ganhar troféus.

«Parabéns ao Manchester United por ter vencido a Taça da Liga, mas também ao Newcastel. Foi um jogo divertido. Mais cedo ou mais tarde, isto teria de acontecer», declarou.

Mas Guardiola não se ficou por aqui e não perdeu a oportunidade para lançar uma pequena farpa ao Man. Utd, quando questionado se os red devils podiam agora tornar-se um concorrente sério na luta pelo título.

«Se eles gastarem um bocadinho mais de dinheiro, sim. Porque eles não têm gastado muito, não é?», atirou com um sorriso irónico que arrancou gargalhadas na sala de imprensa, numa alusão às criticas de quem defende que o Manchester City ganha porque gasta muito mais dinheiro do que as restantes equipas.

Guardiola não deixou, porém, de elogiar o trabalho que tem sido feito por Erik Ten Hag, que chegou no início da época ao clube.

«Quando cheguei a Inglaterra, achava que o Man. Utd iria estar sempre na luta pelo título. Pela história e por tudo. A verdade é que nós e o Liverpool temos feito números impressionantes nos últimos anos. Mas o Erik está a fazer um trabalho incrível», sublinhou