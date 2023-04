«Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição».

Um dos trechos mais marcantes do hino do Corinthians é hoje, quem diria, uma verdadeira afronta diante da chegada do novo técnico da equipa paulista. Uma contestada escolha que fere um clube historicamente preocupado com causas sociais e políticas, tendo marcado o Brasil ao criar, na década de 80, um movimento de jogadores que contestou e bateu de frente com a ditadura.

O passado de Cuca, contratado à pressa na semana passada para substituir Fernando Lázaro, tem uma condenação por violação sexual - coincidentemente, na mesma década da famosa Democracia Corinthiana.

O caso aconteceu na Suíça, em 1987, mas acabou por ser julgado somente em 1989, numa decisão que puniu o então jogador do Grémio, e agora treinador do Corinthians, em 15 meses de prisão e multa de oito mil dólares.

Alexi Stival, o Cuca, tinha na altura 24 anos e estava em Berna com a equipa gaúcha para um estágio de pré-época.

Juntamente com outros dois companheiros de plantel, Eduardo e Henrique - que tiveram uma punição igual -, o antigo médio e agora treinador levou uma menor de 13 anos para dentro do Hotel Metrópole.

No quarto fechado, o trio violou a adolescente, que, no mesmo dia, apresentou queixa na polícia local, dando início ao caso conhecido na imprensa brasileira e suíça como O Escândalo de Berna.



«O relatório médico forense mais tarde encontrou vestígios de sémen dos dois jogadores Alexi [Cuca] e Eduardo no corpo da garota», escreveu o jornal suíço Der Bund, na altura.

Cuca diz que não se lembra bem do episódio e garante que não tocou na menor

Cuca, Eduardo e Henrique chegaram a ficar detidos 30 dias na cidade suíça. Foram libertados com a ajuda do departamento jurídico do Grémio e julgados apenas dois anos depois. Nunca cumpriram pena, mas apenas pelo facto de o Brasil não extraditar os seus cidadãos.

A 7 de agosto de 1987, o jornal brasileiro Estadão publicou que Eduardo e Henrique admitiram que tinham tido uma relação sexual com a jovem, mas afirmavam que tinha sido consensual. Cuca, por outro lado, negava qualquer participação no ocorrido.

O crime ficou esquecido no Brasil até 2021, quando o técnico nascido em Curitiba, no Paraná, acertou o regresso ao Atlético Mineiro, onde tinha sido campeão inédito da Taça Libertadores em 2013.

Nessa ocasião, houve uma enorme revolta dos adeptos nas redes sociais. A cobrança virtual de nada adiantou, porém, e a contratação de Cuca acabou por ser oficializada poucos dias depois.

Como a Justiça na Suíça trata qualquer procedimento criminal como altamente pessoal, não há acesso ao conteúdo detalhado nos autos do processo sem a permissão da vítima. Sendo assim, todos os detalhes oficiais do julgamento, assim como os argumentos da parte acusatória e da defesa dos acusados, são confidenciais pela lei de proteção de dados.

Agora, em 2023, a condenação de Cuca por violação sexual voltou à tona com toda a força. De forma mais impactante, até.

Ainda antes de fechar contrato com o Corinthians, o treinador paranaense, hoje com 59 anos, passou a ser perseguido e contestado pela esmagadora maioria dos adeptos corinthianos e, inclusivamente, por funcionários do clube. Desta vez, resolveu se pronunciar, durante a conferência de apresentação oficial.

«Eu vou tentar ser o mais aberto possível quanto a isso. É um tema que aconteceu há 30 anos. Tenho vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque foi há muito tempo. Nessa vaga lembrança que tenho, eu tinha 20 e poucos anos na época. Nós íamos jogar uma partida, subiu uma miúda ao quarto, onde eu estava junto com outros jogadores. Era um quarto duplo. Essa foi a minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada», começou por explicar.



«As pessoas falam que houve uma violação, houve acho que um ato sexual a vulnerável. Essa foi a pena que foi dada. A gente vê e ouve um monte de coisas que são inverdades, chegam a ofender. Respeitei e respeito todas as mulheres. Nunca encostei o dedo indevidamente numa mulher. Nunca!», completou.

Advogado contraria Cuca e garante que foi encontrado sémen dele na vítima

As declarações de Cuca tiveram pouco peso entre os adeptos corinthianos. No último fim de semana, o maior manifesto contrário surgiu da equipa de futebol feminino do próprio Corinthians. Todas as jogadoras e o técnico Arthur Elias publicaram uma nota conjunta de repúdio.

«Estar em um clube democrático significa que podemos usar a nossa voz, por vezes de forma pública, por vezes nos bastidores. Respeita as Minas não é uma frase qualquer. É, acima de tudo, um estado de espírito e um compromisso partilhado. Ser Corinthians significa viver e lutar por direitos todos os dias», diz a nota divulgada por Tamires, Gabi Zanotti, entre outras jogadoras.

O movimento Respeita as Minas foi lançado pelo Corinthians em 2018, no Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate ao assédio sexual e à violência contra as mulheres.

«Como mulher e corinthiana, eu não apoio [a contratação de Cuca]. Estou totalmente ofendida. O Corinthians nunca devia permitir que pessoas com o passado do Cuca ocupem cargos de tamanha importância, de tão grande idolatria», desabafou Leonor Macedo, uma das adeptas mais reconhecidas do Timão nas redes sociais, ao Maisfutebol.

«Não muda o curso da história do Corinthians, mas mancha a história do Corinthians. Dentro destas manchas, entretanto, surgem novos movimentos que são importantes dentro do futebol e da sociedade. Faz com que mulheres e pessoas contrárias se mobilizem, chamem atenção e levantem debates fundamentais. O Corinthians sempre permitiu essa discussão, está no nosso ADN. É um clube que foi formado por operários, para ser democrático, das minorias», completou.



Ídolo do Corinthians e um dos principais rostos da Democracia Corinthiana, Casagrande é outro que tem sido uma das vozes mais ativas contra a contratação do novo treinador. O hoje comentador desportivo leva a peito a opção por Cuca, especialmente depois de tanto ter entregado ao emblema preto e branco.



«Eu estou muito dececionado. Não condiz com a história política e social do Corinthians. O Corinthians é o clube do povo, da periferia, que em 1979 ergueu uma faixa pela amnistia dos presos e exilados políticos, contrariando assim as ordens da ditadura. Nos anos 80, então, criámos a Democracia Corinthiana, que foi abraçada pela sociedade revolucionária do país. Isso sem falar no recente lema Respeita as Minas. Que tipo de respeito é esse quando se contrata um profissional condenado por violação? Isso fere a alma do corinthiano», criticou duramente o antigo avançado, que teve até uma passagem pelo FC Porto, em declarações ao Maisfutebol.

«O presidente Duilio Monteiro Alves, que vai ficar marcado como o pior presidente de sempre do clube, manchou e sujou a história democrática do Corinthians.»

Se não bastasse tamanha pressão nas redes sociais e na comunicação social, o novo técnico do Corinthians viu na última terça-feira toda a sua versão ser desmentida por nada mais nada menos do que o advogado suíço da vítima.

«A minha cliente reconheceu-o como um dos violadores. Ele foi condenado por ter tido relações sexuais com uma menor. É correto que o sémen de Alexi Stival [Cuca] foi encontrado no corpo da menina», revelou Willi Egloff, em entrevista ao UOL Esporte.

Enquanto isso, Cuca estreou-se com uma derrota no último domingo, no Campeonato Brasileiro, ao perder 3-1 frente ao Goiás. Ele que fechou contrato com o Corinthians apenas até dezembro de 2023 e não tem qualquer valor pré-acertado de cláusula de rescisão. Cada vez mais com o futuro em xeque e sujeito a uma pressão enorme dos adeptos do clube.

Até quando poderá aguentar?