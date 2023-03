A Liga dos Campeões está de volta!



Esta terça-feira, o Benfica vai tentar garantir um lugar nos quartos de final da Champions. Depois de terem vencido por 2-0 na Bélgica, os encarnados recebem o Club Brugge, às 20h00, na Luz, uma partida que poderá seguir AO MINUTO, aqui.

À mesma hora o Chelsea vai enfrentar o Borussia Dortmund. Os blues, de Félix, vão tentar virar o resultado negativo que trazem da Alemanha (1-0). Tal como o Benfica-Club Brugge, o Maisfutebol vai seguir o jogo AO MINUTO.



Ao contrário do que é habitual, os oitavos de final da Liga Conferência arrancam esta terça-feira com o embate entre a Lazio e o AZ Alkmaar. Há, ao longo dia, três jogos da Liga Revelação para acompanhar e ainda o encontro entre Portugal e a Bielorrúsia, da fase de qualificação para o Mundial 2024 de futsal.



Nota ainda para a conferência de apresentação do Estoril Open às 12h00.



O QUE HÁ PARA SEGUIR ESTA TERÇA-FEIRA



Liga dos Campeões



Benfica-Club Brugge, 20h00

Chelsea-Borussia Dortmund, 20h00



Liga Conferência



Lazio-AZ Alkmaar, 17h45



Liga Revelação



Vizela-Sp. Braga, 11h00

Estoril-Benfica, 15h00

Famalicão-Estrela da Amadora, 16h00



Futsal, qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024



Bielorrússia-Portugal, 14h00



Ténis



Apresentação do Estoril Open 2023, 12h00



Ciclismo



Prossegue Tirreno-Adriático, com a participação de João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar), em Itália;

--

Prossegue Paris - Nice, em França, com a participação de Rui Oliveira (UAE Emirates);