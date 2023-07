Portugal estreou-se no Campeonato da Europa de hóquei em patins, que esta a decorrer em Sant Sadurni d’Anoia, na Catalunha, com uma vitória sobre a Itália, por 7-4, ganhando vantagem no novo formato desta fase final que junta as quatro melhores equipas do ranking no mesmo grupo. A equipa de Renato Garrido esteve sempre por cima do jogo e do marcador, diante de um adversário que esteve muito dependente da inspiração de Giulio Cocco. Segue-se a Espanha, já esta terça-feira.

Veja o FILME DO JOGO

Esperava-se um jogo equilibrado entre duas seleções de valor idêntico, até porque ambas tinham somado uma vitória no recente Torneio Golden Cat, torneio que serviu de preparação para esta fase final e que Portugal acabou por vencer. No entanto, Portugal entrou bem mais forte e adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto, com Hélder Nunes a destacar Henrique Magalhães e o jogador do Sporting a marcar à meia-volta.

A conseguir colocar mais intensidade no jogo, Portugal acabou por dobrar a vantagem, aos 7 minutos, com Gonçalo Alves a aproveitar um desequilíbrio do guarda-redes italiano para atirar a contar. Mais três minutos e Portugal chegou mesmo aos 3-0, outra vez por Gonçalo Alves, desta vez com o jogador do FC Porto a marcar na conversão de um penálti a punir uma defesa de Bruno Sgaria sem stick.

Aos dez minutos, Portugal já vencia por 3-0 e parecia lançado para uma goleada, mas bastaram quatro minutos de distração para a Itália reduzir para a diferença mínima, com Giulio Cocco, a estrela desta seleção italiana a aparecer no jogo. O jogador do Trissino marcou o primeiro depois de um bom pormenor técnico, levantando a bola com o stick, antes de rematar à meia-volta e, logo a seguir, fez o segundo, com um disparo fortíssimo de fora da área.

Em dois tempos, a Itália estava de novo na discussão do resultado, mas Portugal voltou a crescer nos instantes finais e, até ao intervalo, esteve sempre mais perto do quarto golo do que propriamente a Itália em chegar ao empate.

Uma primeira parte com cinco golos, mas com um jogo tranquilo, uma vez que, com este novo formato, as quatro equipas de cada grupo já estão, à partida, qualificadas para os quartos de final e esta primeira fase serve apenas para definir os cruzamentos com as equipas, mais fracas, do Grupo B.

Final frenético, mas com Portugal sempre por cima

Portugal voltou a entrar por cima na segunda parte, com uma defesa muito consistente e um ataque maleável, com João Rodrigues e Rafa a terem oportunidades para marcar logo nos primeiros instantes. Pelo meio, a Itália chegou a festejar o empate, mas o golo acabou por ser anulado, uma vez que a bola sofreu um desvio no corpo de um jogador italiano que acabou por trair Pedro Henriques.

Os golos demoraram mais a aparecer nesta segunda parte, mas os últimos instantes acabariam por ser frenéticos. A nove minutos do final, João Souto aumentou a vantagem de Portugal para 4-2, com um remate cruzado da esquerda, de ângulo apertado, com a bola a bater na trave antes de entrar.

Parecia que estava feito, até porque Portugal mantinha o controlo, mas os últimos minutos foram e tirar o fôlego, com a Itália a marcar mais dois golos e Portugal a responder com outros três. Davide Gavioli voltou a reduzir para a diferença mínima na sequência de uma transição rápida, Gonçalo Alves, em tarde inspirada, respondeu com uma bomba do meio da rua, para o 5-3. Já no último minuto, grande trabalho de Giulio Cocco, a atrair a defesa portuguesa, antes de servir Malagoli, para o 5-4.

A fechar o jogo, ainda houve tempo para mais um golo de Henrique Magalhães, antes de Gonçalo Alves fechar a contagem, com o 7-4, num lance em que deu para tudo.

Portugal estreia-se, assim, com uma vitória diante da Itália (7-4), antes de defrontar a bicampeã Espanha, já esta terça-feira, novamente às 17h30.