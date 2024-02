Benfica e Oliveirense venceram, este sábado, na 18.ª jornada da Liga, e capitalizaram o empate entre Sporting e FC Porto. As águias, apesar do favoritismo no reduto do Murches – «estagnado» na fronteira entre os play-offs e a despromoção – arriscaram perder dois pontos, uma vez que a vantagem de quatro golos, construída em 13 minutos, foi dada por garantida.

Os anfitriões reduziram, ainda antes do intervalo, por Gonçalo Nunes, de livre direto. Na segunda parte, o mesmo Gonçalo Nunes bisou e Tomás Moreira assinou o 3-4, na conversão de novo livre direto, quando restavam sete minutos no cronómetro.

Em todo o caso, as águias estancaram o ímpeto ofensivo do Murches e somaram a quarta vitória consecutiva. Os golos de Pablo Álvarez, Nicolía e Gonçalo Pinto (2) permitiram às águias reforçar o quarto lugar, com 38 pontos, menos 11 em relação à líder Oliveirense.

O Benfica volta atenções para a fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que, na quinta-feira, visitam aos catalães do Calafell. Depois, no fim de semana, os encarnados jogam no reduto da Oliveirense.

Por sua vez, o Murches permanece no 9.º lugar, com 19 pontos, mais quatro face à linha de água, mas a dois do primeiro lugar que dá acesso aos play-offs.

Liderança reforçada

Em Oliveira de Azeméis, a Oliveirense triunfou, por 3-1, diante do Hóquei de Braga. Numa partida morna, o golo de Facundo Navarro animou os anfitriões, mas adormeceu o encontro. A resposta dos bracarenses apenas surgiu na segunda parte, por António Trabulo, que repôs a igualdade.

A exibição a bom nível do guardião Xano Edo – que defendeu dois livres diretos e um penálti – frustrou os visitantes e abriu caminhos para nova vitória da Oliveirense, confirmado por Bruno di Benedetto e Xavi Cardoso.

A cumprir uma época, que, naturalmente, gera muitas expectativas, a turma de Edo Bosh segue em primeiro, com 49 pontos, mais cinco em relação ao Sporting.

Na quinta-feira, o conjunto «unionista» visita o Valongo, num duelo a contar para a Liga dos Campeões.

Sp. Tomar reforça posição

Também este sábado, o Sp. Tomar triunfou num duelo escaldante, em casa, diante do Óquei Barcelos, por 3-2. Assim, os leões de Tomar consolidaram o quinto lugar, com 36 pontos, menos dois face ao Benfica, e mais oito em relação ao Barcelos.

Na vila dos Carvalhos, no concelho de Gaia, a Juventude Pacense venceu, por 4-6, e estacionou em lugar de play-off, no oitavo posto. Por sua vez, o Carvalhos permanece em último, apenas com um ponto.

Quanto ao Riba D’Ave, o conjunto minhoto levou a melhor sobre o Valongo, vencendo por 4-2 e consolidando o 10.º lugar, com 17 pontos, em igualdade pontual com o Hóquei de Braga.