Benfica e FC Porto venceram este sábado os respetivos jogos nos oitavos de final da Taça de Portugal. Os dragões, no entanto, sofreram mais do que as águias.

Na deslocação ao terreno do Alenquer e Benfica, os azuis e brancos triunfaram por 10-7, mas tiveram de ir a prolongamento. Carlo Di Benedetto esteve em destaque, com seis golos marcados (12m, 38m, 47m, 53m, 54m e 58m); Xavier Barroso (20m e 42m), Ezequiel Mena (32m) e Telmo Pinto (45m) fizeram os restantes golos dos portistas.

Para a formação da casa, marcaram Mário Rodrigues (1m, 9m, 25m e 35m) e Francisco Contins (17m, 31m e 34m).

Já o Benfica goleou na receção ao Valongo, por 5-1.

Carlos Nicolía (13m), Pablo Álvarez (15m e 30m), Lucas Ordoñez (20m) e Diogo Rafael (42m) fizeram os golos dos encarnados.

Nos outros jogos do dia, o Juventude de Viana venceu o CA Feira por 6-2, ao passo que o Oeiras triunfou em casa do Póvoa por 3-1.