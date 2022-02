O FC Porto venceu na tarde deste sábado o Sporting, por 7-3, na deslocação ao Pavilhão João Rocha, em jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

A equipa azul e branca adiantou-se no marcador aos oito minutos, por Carlo Di Benedetto, mas o Sporting respondeu com o 1-1, ao minuto 11, por Gonzalo Romero.

Os dragões voltariam para a frente do marcador aos 13 minutos, com um golo de Telmo Pinto, mas Toni Pérez respondeu logo a seguir, com o 2-2.

A equipa comandada pelo espanhol Ricardo Ares conseguiria, porém, alargar a vantagem até ao 2-5 no marcador na primeira parte, com golos de Rafa (14m), Telmo Pinto (20m) e Carlo Di Benedetto (22m).

Já na segunda parte, Xavi Barroso (39m) e Ezequiel Mena (43m) alargaram a vantagem do FC Porto para 2-7 e o resultado final ficou fixado com o bis de Romero, para o 3-7 final, aos 48 minutos.

Com este resultado, os azuis e brancos reforçam a liderança, agora com 46 pontos. O Sporting é segundo, com os mesmos 41 pontos.

Este sábado, há ainda um Marinhense-Turquel (17h00), um Paço de Arcos-Óquei Barcelos (18h00) e um Benfica-UD Oliveirense (20h00).