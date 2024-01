As equipas de hóquei em patins do Sporting e do Benfica defrontam-se esta quarta-feira, num jogo sob os holofotes da Europa, de acerto de calendário da WSE Champions League, que poderá acompanhar em DIRETO no Maisfutebol, a partir das 19h30.

Acompanhe o Sporting-Benfica EM DIRETO

Um jogo em atraso da segunda jornada que foi adiado, na altura, por motivos de segurança, uma vez que, nada data prevista para este jogo, a equipa de futebol do Sporting, jogava, à mesma hora, para a Liga Europa.

Os leões comandados por Alejandro Domínguez estão mais pressionados para vencer depois de, na última ronda, terem empatado, em casa, com os espanhóis do Calafel (2-2).

O Benfica, com duas vitórias, lidera o Grupo B, à frente do Sporting (4) e dos espanhóis do Calafel (4) e do Reus Deportiu (0).

Este será o terceiro dérbi na corrente temporada, com o Benfica a somar um triunfo na Elite Cup e o Sporting uma vitória no campeonato.