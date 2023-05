O Benfica recuperou a vantagem sobre o FC Porto no play-off das meias-finais do campeonato de hóquei em patins, voltando a exibir a superioridade que já tinha demonstrado no primeiro jogo, desta vez com uma categórica vitória por 7-3. Com Rui Costa no Pavilhão Fidelidade, os golos da equipa de Nuno Resende foram festejados ao som do cântico «e o Benfica é campeão».

Um jogo disputado em ambiente de festa nas bancadas, ainda ao som do eco do 38.º título, mas com um Benfica totalmente focado no jogo, com uma grande eficácia a defender, anulando por completo as iniciativas do FC Porto, e também a atacar, com Roberto di Benedetto e Pablo Alvarez em especial destaque neste capítulo.

Um jogo que começou com um polémico cartão azul a Rafa que proporcionou a primeira oportunidade do jogo a Lucas Ordoñez, mas, na marcação do livre, Malián anulou o remate do experiente argentino. Logo a seguir, o Benfica abriu o marcador, com um remate certeiro de Pablo Álvarez que bisou, no minuto seguinte, com um remate de média distância.

Em dois tempos, o Benfica já vencia por 2-0 e o FC Porto continuava de mãos atadas, a perder facilmente a bola, face à pressão do Benfica que acabou por chegar ao 3-0, aos 12 minutos, com Gonçalo Pinto a antecipar-se a Reinaldo Garcia. Mais cinco minutos e novo golo para os encarnados, na sequência de mais um remate de Pablo Alvarez, com Telmo Pinto, infeliz, a desviar para as próprias redes.

Um resultado expressivo aos 17 minutos que provocou uma nova onda de festa nas bancadas, com os adeptos, virados para Rui Costa, a cantarem «e o Benfica é campeão». Até ao intervalo, o FC Porto ainda tentou reduzir a diferença, mas continuou a encontrar dificuldades para visar a baliza de Pedro Henriques.

FC Porto ainda acreditou, mas Benfica voltou a ser demolidor

A segunda parte começou novamente com o Benfica por cima e uma falta de Rafa sobre Diogo Rafael ditou um penálti para os encarnados, mas Maliá defendeu o remate de Carlos Nicolía, por duas vezes, uma vez que o penálti foi repetido.

Um estímulo para o FC Porto que cresceu no jogo e acabou por reduzir a diferença, a 16 minutos do final, na sequência de uma falta de Lucas Ordoñez sobre Ezequiel Mena, que valeu um cartão azul ao argentino e um live direto que Gonçalo Alves converteu no primeiro golo do FC Porto.

Bola ao centro e novo golo do FC Porto, com o jovem Diogo Barata a aproveitar uma bola perdida para atirar a contar. Num ápice, o FC Porto voltava a entrar na discussão do resultado, a quinze minutos do final, numa altura em que se contavam oito faltas para cada lado.

Dois golos de rajada que fizeram o FC Porto acreditar e a equipa de Ricardo Ares arriscou na tentativa de chegar à diferença de um golo, mas foi o benfica que voltou a marcar, a nove minutos do final, com Gonçalo Pinto a recuperar uma bola que tinha sido devolvida pelo poste para voltar a bater Malián. Logo a seguir, o FC Porto chegou às dez faltas e proporcionou livre direto ao Benfica. Pablo Alvarez prescindiu do remate direto, preferiu encarar Malián e fez o 6-2. Estava feito.

O Benfica ainda chegou aos 7-2, com Lucas Ordoñez a acrescentar o seu nome à lista dos marcadores a cinco minutos do final. O FC Porto ainda reduziu, no último minuto, com um golo de Xavi Barroso, mas já não havia tempo para mais.

O Benfica recupera, assim, a vantagem no play-off antes do quarto jogo que está marcado para as 20h00 de quinta-feira. Nos três primeiros jogos, quem marcou primeiro acabou por vencer, mas vamos ver. O Benfica seguirá para a final em caso de vitória, o FC Porto pode adiar tudo para um quinto jogo na Luz.

Resultados do play-off das meias-finais:

Primeiro jogo: Benfica-FC Porto, 5-0

Segundo jogo: FC Porto-Benfica, 5-2

Terceiro jogo: Benfica-FC Porto, 7-3

Quarto jogo: FC Porto-Benfica, quinta-feira (20h00)