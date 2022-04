A Federação Internacional de Hóquei sobre o Gelo (IIHF) retirou a organização do Mundial de 2023 a São Petersburgo, cidade russa, devido à guerra na Ucrânia.

«Preocupado com a segurança e bem-estar de todos os jogadores, funcionários, órgãos de comunicação social e adeptos, o Conselho da IIHF decidiu retirar os direitos de organização do Campeonato do Mundo de hóquei sobre o gelo de 2023 à Rússia», informou a organização, em comunicado.

A nova sede do Mundial do próximo ano será anunciada em maio, no congresso anual da IIHF.