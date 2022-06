Henrique Magalhães, jogador do Sporting que foi expulso após agredir Pablo Álvarez no dérbi de hóquei em patins neste sábado com o Benfica na Luz, assumiu estar arrependido pela conduta que teve.

«Não me revejo minimamente neste tipo de atitude e já pedi desculpa diretamente ao Pablo Álvarez, que é um colega de profissão que merece todo o meu respeito», disse o hoquista dos leões numa publicação nas redes sociais.

«Nesse sentido não posso deixar de pedir desculpa, também, ao Sporting Clube de Portugal, aos adeptos e, essencialmente, ao mundo do Desporto pelo meu acto irrefletido de ontem que, em nenhuma circunstância, tem justificação. Toda a gente tem um dia mau na vida e ontem foi o meu. Agradeço todas as mensagens de apoio que recebi, e irei continuar a trabalhar e a mostrar dentro do campo o atleta que sempre fui e a humildade e fair-play que me representa», acrescentou.

Henrique Magalhães concordou que o que se passou neste sábado foi «um dia triste para o desporto» e principalmente para ele. «Sempre pautei a minha conduta com base no respeito por todos os meus colegas e instituições que representei», disse.

O momento da agressão de Henrique Magalhães, partilhado por um utilizador do Twitter: