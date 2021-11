Depois da derrota com a França e do empate com a Itália, o jogo com desta quinta-feira com a Espanha, no Europeu de hóquei em patins, era uma autêntica final para Portugal.

Os atuais campeões do Mundo só a vitória interessava para acalentarem a esperança de chegar à final da prova (veja as contas), mas a menos de um minuto do fim os espanhóis venciam por 9-8 e o ambiente entre o público que lotou por completo as bancadas do multiusos de Paredes era de consternação.

Rafa, que já havia estado segundos antes no 9-9, assinou a reviravolta a 13 segundos do fim e as lágrimas apoderaram-se de jogadores e elementos da equipa técnica lusa.

A partir daí, foi resistir com o apoio imprescindível de um público em êxtase.

