Épico. Inacreditável. E acreditar é mesmo até ao fim.

Foram 19 golos e um triunfo incrível, para deixar final bem à porta.

Quando a plateia no Multiusos de Paredes estava já muda e quieta a ver as hipóteses de Portugal ruir no Europeu de hóquei em patins, dois golos nos últimos 49 segundos viraram o jogo a favor da seleção comandada por Renato Garrido, que bateu a Espanha por 10-9 na quarta e penúltima jornada, igualando o país vizinho com sete pontos, para levar as decisões para a noite de sexta-feira.

O vídeo dos instantes finais do jogo:

O jogo começou mal para a seleção comandada por Renato Garrido, que sofreu o 1-0 dentro do primeiro minuto, por Ignacio Alabart. João Rodrigues fez o 1-1 (3m), Pau Bargalló recolocaria os espanhóis na frente, com o 2-1 aos seis minutos, mas logo a seguir, Gonçalo Alves colocou o marcador em 2-2 (7m).

O jogo entrou depois numa toada mais calma no marcador, que só mudou aos 19 minutos para a primeira vantagem de Portugal, com um golo de Rafa. Hélder Nunes fez o 4-2 a 57 segundos do intervalo e tudo parecia encaminhado para um descanso mais feliz antes de encarar a segunda parte, mas os instantes finais do primeiro tempo foram penosos para a seleção lusa – que muito protestou decisões da dupla de arbitragem italiana nesta fase.

A 24 segundos do descanso, Portugal reclamou que ainda estava a preparar-se para defender uma bola parada espanhola, mas o portista Xavi Barroso surpreendeu os lusos e rematou para bater Ângelo Girão. João Rodrigues viu depois o cartão azul, aumentando a revolta de Portugal com 11 segundos por jogar e, a seis segundos do descanso, surgiu ainda o 4-4 por Pau Bargalló.

Na segunda parte, o caminho para um desfecho feliz tornou-se mais complicado para Portugal, com os golos de Xavi Barroso (27m) e Sergi Panadero (33m) a darem uma vantagem de 6-4 aos espanhóis.

Portugal, porém, teve ainda uma boa resposta e Gonçalo Alves, com golos aos 34 e 41 minutos, levou o jogo para novo empate (6-6).

O problema foi que quase toda a reação de Portugal teve uma resposta tremendamente eficaz de Espanha, que beneficiou da 10.ª falta lusa e fez o 7-6 por Pau Bargalló, a oito minutos do final. Logo a seguir, Bargalló teve novo livre direto e assinou o 8-6, para o seu póquer na partida.

A esperança lusa reavivou-se com o 8-7 de Hélder Nunes já dentro dos últimos cinco minutos, mas Espanha tinha sempre uma na manga e fez o 9-7 por Xavi Barroso, que assinou o seu hat-trick a quatro minutos do fim.

O ambiente sereno em Paredes mudou a 02:19 minutos do fim, quando Gonçalo Alves reduziu para 9-8, antes de um final absolutamente inesperado e memorável. João Rodrigues assinou o 9-9 a 49 segundos do fim - a bola ainda bateu no patim de Bargalló e entrou - e Rafa fez o décimo golo português para o triunfo, a 13 segundos do final.

Hélder Nunes chorou, a seleção uniu-se num final de emoções fortes e agarrou três preciosos pontos. O França-Espanha e o Portugal-Andorra vão decidir tudo, sendo que os gauleses, líderes com dez pontos, ainda não festejam apuramento uma vez que Portugal ganhou.