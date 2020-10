O treinador Tiago Fernandes foi este domingo demitido do comando técnico do Leixões, tal como o Maisfutebol tinha avançado. O treinador não aguentou mais do que cinco jogos na equipa de Matosinhos, ao longo do quais não somou nenhuma vitória. O Leixões é, de resto, penúltimo classificado, com três pontos, resultado de três empates e duas derrotas.

Comunicado do Leixões:

«A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, informar que, após o jogo com o Académico de Viseu, chegou a acordo com o treinador Tiago Fernandes para a rescisão do contrato que unia as duas partes.

Ao Tiago Fernandes, agradecemos o profissionalismo, compromisso e dedicação com que sempre representou a Leixões SC - Futebol, SAD, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais.

Coordenador Técnico, João Eusébio assume, interinamente, o comando da equipa principal.»