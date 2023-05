O Académico de Viseu empatou este domingo na receção ao Penafiel (0-0), em jogo da jornada 31 da II Liga.

Os viseenses andaram na luta pela subida à Liga, mas esse feito é agora quase impossível, depois destas quatro jornadas sem ganhar – três delas após a saída de Jorge Costa do comando técnico.

Por sua vez, o Penafiel segue no 13.º lugar da II Liga, com uma vantagem de oito pontos face aos lugares de despromoção – com nove por disputar.