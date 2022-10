O Académico de Viseu deu continuidade ao bom este domingo, ao vencer no terreno do Vilafranquense, por 3-1, em jogo da décima jornada da II Liga.

Roberto Massimo abriu o marcador aos 19 minutos e Ícaro ampliou a vantagem viseense aos 32. Antes do intervalo, Nenê reduziu para a equipa de Vila Franca de Xira, mas André Clovis, nos dez minutos finais, fixou o resultado em 3-1 para a formação de Jorge Costa.

O Académico já não perde há quatro jogos e está agora no décimo lugar da classificação, com 13 pontos. O Vilafranquense, em sentido contrário, não vence há quatro jornadas, mas permanece no quarto lugar, com 16 pontos – os mesmos de Benfica B e Feirense.