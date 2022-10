O Benfica B goleou no Seixal o Mafra 5-1 na 9.ª jornada da II Liga.

O desequilíbrio, sobretudo no marcador, começou a evidenciar-se desde cedo e pouco depois da meia-hora as águias já venciam por 4-0.

Diego Moreira inaugurou o marcador aos 10 minutos e bisou aos 27m (a passe do guarda-redes Samuel Soares), já depois de João Tomé ter assinado o segundo dos encarnados ao minuto 19.

Aos 31 minutos, Cher Ndour, internacional jovem por Itália, fez o 4-0, pouco antes de Pedro Lucas reduzir para 4-1, resultado com que o jogo foi para o intervalo.

Na etapa complementar, Ndour bisou aos 77 minutos, fixando o resultado final.

Com este resultado, o Benfica B chega aos 13 pontos e está instalado na primeira metade da classificação, enquanto o Mafra está no 13.º lugar com 8 pontos.

Também nesta sexta-feira, o BSAD bateu fora o Torreense por 1-0 (golo de Kikas aos 26 minutos) e saiu da zona de despromoção, tendo agora também 8 pontos.