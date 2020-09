O guarda-redes português Beto Pimparel vai ser jogador do Leixões para a época 2020/2021, apurou o Maisfutebol. O jogador de 38 anos está de regresso ao clube de Matosinhos 11 anos depois.

Beto era um jogador livre para assinar por qualquer clube depois de ter saído do Goztepe em julho, tendo aí findado uma ligação de três temporadas ao emblema da Turquia, que representou em 95 jogos oficiais.

Internacional pela seleção principal de Portugal em 16 ocasiões, Beto prepara-se para ser um dos nomes mais sonantes e experientes a atuar na II Liga portuguesa, regressando a uma casa que bem conhece: jogou no Leixões entre 2006 e 2009, tendo feito parte da equipa que subiu os 'bebés do Mar' à I Liga, em 2007.

No domingo, o Leixões publicara um vídeo nas suas redes sociais, com várias imagens de Matosinhos e a descrição: "E se o nosso ídolo regressasse a casa?", sugerindo a contratação de um nome marcante que já tinha passado pelo clube.

Vencedor de uma I Liga, de uma II Liga, de duas Taças de Portugal e três Supertaças no país natal, Beto deve ser apresentado ainda esta segunda-feira no Leixões. No seu vasto currículo como guardião, conta ainda com três Liga Europa, um campeonato da Roménia e uma a Liga das Nações, esta ao serviço de Portugal.