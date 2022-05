Vasco Fernandes, jogador do Casa Pia, em declarações no relvado do Estádio do Mar, após a subida à Liga, 83 anos depois da última presença:



«Sinto satisfação pelo trabalho realizado e acima de tudo, orgulho. Não representamos só uma equipa de futebol, representamos uma instituição. Muitas vezes esta instituição foi manchada por outros casos. Através do futebol, conseguimos mostrar os valores verdadeiros do Csa Pia.



O Casa Pia é muito mais que 50 pessoas que pensam em futebol. É muito mais do que isso. Ajuda muitas pessoas. Através do futebol, conseguimos sensibilizar as pessoas. Somos muito mais do que isto. Esse é o melhor troféu, a melhor medalha que podemos ter.



Quero agradecer a estes senhores que estão aqui [aponta para os colegas]. Foi um trabalho árduo, mas conseguimos. O que significa subir? É gratificante. Felizmente tenho uma carreira longa, já joguei na Liga. Esta malta tem muita qualidade e merece estar lá. A equipa técnica tem muita qualidade, trabalha muitas horas para nos dar conselhos.



É gratificante, é emocionante e estamos todos de parabéns. Não é fácil sem as condições nem a capacidade financeira dos outros, mas temos outras coisas que não se compram: coração e equipa com letras grandes.



Agadeço também às nossas famílias que muitas vezes estão escondidas e sofrem em silêncio. Esta subida é para eles e para uma pessoa muito especial: o meu pai. Não está aqui, mas certamente está muito orgulhoso.»