Víctor Seabra Franco, presidente do Casa Pia, em declarações ainda no relvado do Estádio do Mar, depois da equipa ter alcançado o regresso à Liga, 83 anos depois:



«É uma alegria de 83 anos. Viemos hoje com a esperança de tentar subir e conseguimos. 83 anos depois, cá estamos depois. Os adeptos estão satisfeitos. Tínhamos uma boa equipa e uma boa equipa técnica, correu tudo bem.



É mais difícil aguentar lá em cima. Vamos ver se conseguimos pelo menos não ser uma espécie de elevador e subir e descer. Vamos ver se é possível.»