O futebolista brasileiro Platiny é reforço do Feirense, oriundo do Casa Pia, confirmou esta sexta-feira o clube de Santa Maria da Feira, que joga na II Liga portuguesa de futebol.

Platiny, de 30 anos, começou esta época no Casa Pia, depois de ter estado três temporadas no Desportivo de Chaves. Em Pina Manique, jogou 15 partidas e marcou dois golos, o último destes precisamente no último jogo pelo Casa Pia, na vitória por 2-1 ante o Cova da Piedade.

É a terceira passagem de Platiny pelo Feirense, depois da época 2012/2013 (30 jogos, dez golos) e 2015/2016 (47 jogos, 18 golos) e 2016/2017 (28 jogos, sete golos).