O Casa Pia venceu o líder Casa Pia (4-1) este domingo, em jogo da 26.ª jornada da II Liga.

Os gansos até se adiantaram aos 34 minutos, graças a um golo de Carnejy Antoine, mas a resposta flaviense não demorou. De grande penalidade, João Teixeira fez o 1-1 (37m).

Na segunda parte, só deu Chaves. Logo aos 52 minutos, Wellington Carvalho completou a reviravolta, depois de uma jogada individual de João Batxi.

A equipa de Vítor Campelos seguiu em busca de um novo golo na partida e conseguiu mesmo, graças a um mau atraso de Zach Muscat, que isolou Platiny (78m) para o avançado flaviense dar maior tranquilidade ao marcador.

Mas as contas do jogo não estavam fechadas e, no quarto minuto de compensação, Patrick Fernandes estabeleceu o 4-1 final.

Este triunfo do Chaves anima a luta pela subida na II Liga. Os flavienses seguem no quarto posto, com 47 pontos, enquanto o Casa Pia se mantém na liderança, com 52, apenas mais um do que o Rio Ave, que é segundo classificado.

Noutro dos jogos deste domingo, o Mafra bate o Nacional, por 3-2.

Bryan Róchez inaugurou o marcador (11m) e chegou aos 13 golos no campeonato, mas Pedro Barcelos empatou na sequência de um pontapé de canto, dois minutos depois.

A jogar em casa, o Mafra chegou à vantagem aos 55 minutos, através de um remate de Bura, que ainda contou com a ajuda de Vagner.

Baiano foi expulso aos 72 minutos ao ver o segundo cartão amarelo mas, mesmo com 10 unidades, o Nacional chegou ao empate, com um cabeceamento de Júlio César (76m).

A resposta dos homens da casa chegou logo de seguida, com Stevy Okitokandjo a garantir os três pontos (78m).

O Mafra sobe ao oitavo lugar, com 36 pontos, enquanto o Nacional cai para sexto, com 38, e pode ter dito adeus ao sonho da promoção, já que o quinto lugar está agora a nove pontos de distância.