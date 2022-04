A palestra do último jogo do Estrela da Amadora foi diferente e apelou à emoção de cada futebolista. Se, por vezes, é difícil arrancar a motivação e transmitir energia aos jogadores, no sábado, a mensagem de Emanuel, adepto de 28 anos dos tricolores, bastou para tocar o grupo.

Miguel Lopes, um dos mais experientes do balneário, leu em voz alta a mensagem do adepto e não conteve as lágrimas.

«Das coisas que me faz mais feliz é ver o Estrela jogar. Por vezes muito bem, por vezes nem por isso. Mas todos temos maus e bons momentos. Só quero pedir a todos os jogadores e equipa técnica que deem tudo em que campo para que possamos ganhar sempre. Se eu fosse normal, como vocês, estaria a jogar ao vosso lado e a dar toda essa força que por vezes vocês deixam fugir. Mas eu adoro-vos quer na derrota, quer na vitória», leu o jogador.

Depois de ter entrado em campo com os jogadores que admira, Emanuel desfrutou do encontro a partir de uma posição privilegiada nas bancadas. O resultado, que de pouco importava neste dia, foi um empate a zero bolas com o Nacional, mas certamente este adepto saiu do Estádio José Gomes a sorrir.

Veja o momento: