José Mota foi anunciado, esta segunda-feira, como o novo treinador do Farense, informou o clube.



O técnico 58 anos «irá assumir o leme da equipa», informam os algarvios, sem especificar a duração do vínculo contratual. O experiente treinador sucede a Vasco Faísca no comando da equipa.



José Mota, que teve uma curta experiência no Paços de Ferreira esta temporada, tem no currículo uma Taça de Portugal e quatro subidas à Liga (foi duas vezes campeão do segundo escalão).



O Farense é, recorde-se, segundo classificado da II Liga com 35 pontos, menos 11 que o líder Moreirense.