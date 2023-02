O Farense oficializou, na tarde desta sexta-feira, a cerca de uma hora do jogo com o Estrela, a saída do treinador Vasco Faísca, referindo que «não foi possível celebrar por mútuo acordo a resolução do contrato de trabalho» depois de «negociações» entre as partes.

«Comunica-se que o referido contrato foi denunciado por iniciativa do Farense, garantindo o cumprimento de todos os direitos contratualmente celebrados», referem os algarvios, em nota oficial, desejando «os maiores sucessos» ao técnico de 42 anos.

Vasco Faísca estava no Farense desde dezembro de 2021. Deixa o comando técnico numa altura em que os algarvios somaram duas derrotas nos últimos dois jogos, ante Torreense e Tondela, ambas por 1-0, fora.

O Farense é segundo classificado na II Liga, com 34 pontos, recebendo esta noite o Estrela, terceiro com 33 pontos. O jogo inaugural da 19.ª jornada tem apito inicial marcado para as 20h15 e Neca vai assumir a equipa frente ao emblema tricolor.