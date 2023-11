Depois do desaire em Penafiel, ainda antes da paragem para os jogos das seleções, o FC Porto B regressou aos triunfos na II Liga, na receção ao Académico de Viseu, por 3-0, a contar para a 11.ª jornada.

O avançado brasileiro Wendell abriu o marcador aos 20 minutos e os dragões ainda tiveram um golo anulado antes do intervalo, a Vasco Sousa, por mão na bola no lance.

Na segunda parte, um bis de Marcus Abraham (63m e 71m) selou as contas do jogo.

Com este resultado, a equipa de António Folha sobe ao sexto lugar da II Liga, com 18 pontos, enquanto os viseenses continuam a protagonizar uma época abaixo das expectativas: seguem em 14.º, com 11 pontos.

