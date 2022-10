O Moreirense segue imparável na II Liga e esta terça-feira foi a Santa Maria da Feira vencer por 2-1 num jogo que fica marcado por um golo de baliza a baliza marcado pela equipa da casa. Arthur Augusto assinou o inusitado golo, mas depois acabou por comprometer, permitindo ao líder do segundo escalão alcançar o oitavo triunfo na competição.

Numa noite de chuva, a equipa de Moreira de Cónegos adiantou-se no marcador, logo aos 9 minutos, com um golo de Walterson. Foi já na segunda parte, aso 69 minutos, que Arthur Augusto surpreendeu Kewin com um pontapé longo, com a bola a bater à frente do guarda-redes do Moreirense e a ir para a baliza.

Um golo muito festejado por toda a equipa com Arthur Augusto a ser abraçados por todos, mas a verdade é que, apenas dois minutos depois, o guarda-redes do Feirense acabou por comprometer. Na sequência de um remate de Sori Mané de fora da área, Augusto parecia ter o lance controlado, mas deixou escapar a bola entre as mãos para o interior da baliza.

Um golo que acabou por ditar um novo triunfo para o Moreirense que, com oito vitórias e um empate, segue determinado em regressar rapidamente ao primeiro escalão.

O Moreirense recorreu, depois, às redes sociais, para agradecer ao Feirense a amabilidade de ter poupado os seus adeptos à impiedosa chuva que se fez sentir durante o jogo.