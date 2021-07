O Casa Pia anunciou esta sexta-feira a contratação de Lucas Rodrigues.

O avançado brasileiro de 21 anos chega ao emblema lisboeta proveniente do Moreirense, equipa pela qual fez 14 jogos na Liga na temporada passada, sem qualquer golo marcado.

«Sou um jogador ambicioso, à imagem do projeto do Casa Pia. Estou muito feliz por chegar a um clube com esta dimensão histórica e quero contribuir com golos e assistências, mas essencialmente compromisso. Sou mais um para ajudar a equipa a atingir os objetivos», disse, citado na nota do clube da II Liga.