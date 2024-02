O Mafra empatou esta noite (1-1) na receção ao Belenenses, em jogo da 20.º jornada da II Liga.

Mesaque Dju deu vantagem à equipa da casa logo aos 12 minutos, mas no início do segundo tempo, aos 53 minutos, Mica Silva fez o 1-1.

Com este resultado, o Mafra segue no sexto lugar, com 29 pontos, mas à condição. O Belenenses é último classificado, com 14 pontos.