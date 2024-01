O Penafiel triunfou, na noite desta segunda-feira, na receção ao Feirense. Na penúltima partida da 19.ª jornada da II Liga, os pupilos de Hélder Cristóvão selaram a vantagem decisiva em seis minutos, com os golos de João Ribeiro Oliveira, aos 21m, e Adílio, aos 27m.

Entre substituições, o Feirense – onde Sérgio Conceição e Diego Callai, jovem guardião emprestado pelo Sporting, foram titulares – apenas foi capaz de efetivar a reação aos 70m, pelo jovem médio nigeriano Oche Ochowechi, de 22 anos, elemento importante na equipa de Ricardo Sousa, tanto em processos de construção como de finalização.

Ainda assim, a equipa de Santa Maria da Feira nada mais conseguiu fazer para resgatar um ponto, travada por Pedro Silva e pelos ferros num dos últimos remates. Por sua vez, o Penafiel cerrou os caminhos para a baliza e optou por jogar pacientemente, aguardando eventuais erros no ataque contrário.

O triunfou permite aos durienses subirem ao 12.º lugar, com 24 pontos, deixando para trás a União de Leiria e a Oliveirense. No sábado, a turma de Hélder Cristóvão recebe a equipa de Oliveira de Azeméis.

Por sua vez, o Feirense permanece na linha de água, no 15.º lugar, com 21 pontos, em igualdade pontual com a rival Oliveirense. No domingo, em Santa Maria da Feira, o conjunto liderado por Ricardo Sousa recebe o Académico de Viseu, que segue no oitavo posto, com 26 pontos.

A lanterna rosada da II Liga, de play-off de manutenção, é segurada pelo Leixões, que leva 17 pontos. Abaixo estão Länk Vilaverdense, com 16 pontos, e Belenenses, com 13 pontos.