O Mafra venceu o Marítimo por 2-1, este sábado, no Estádio do Marítimo, em jogo da 6.ª jornada da II Liga, marcado por um final quentinho em tempo de compensação.

Já para lá do minuto 90, o penálti que traria o triunfo dos visitantes foi assinalado com recurso ao vídeo-árbitro depois de, no mesmo lance, ter sido revisto um possível fora de jogo. Na sequência da decisão de penálti assinalado pelo árbitro Ricardo Baixinho, houve duas expulsões a antecederem o 2-1 apontado por Mário Balbúrdia.

É caso para dizer que o final de jogo foi, literalmente, uma balbúrdia, na sequência de uma boa primeira parte, que terminou com o 1-1 no marcador. Aos 21 minutos, Miguel Sousa deu vantagem à equipa comandada por Silas, no reencontro com o antigo clube. Na resposta, Lucas Silva fez o empate, aos 27 minutos.

Maior emoção ficou guardada para a reta final do jogo. No quarto de seis minutos de compensação dados, um lance entre Dylan Collard (Marítimo) e Juan Felipe Moreno (Mafra) daria origem à confusão e ao penálti. Ricardo Baixinho esperou indicação do VAR sobre possível fora de jogo de Moreno e, depois de receber indicação da posição legal – por 14 centímetros – foi ver as imagens para analisar possível penálti de Dylan sobre o jogador dos visitantes.

Depois de assinalado o penálti, a bola já estava na marca dos 11 metros quando o defesa do Marítimo, Igor Julião, pegou na bola. Seguiram-se desentendimentos entre vários jogadores e o lateral acabou por ver o cartão vermelho direto. Pouco depois, também o capitão do Mafra, Gui Ferreira, que estava com a bola para bater o penálti, acabou por ver o vermelho direto na sequência da confusão.

Finalmente, aos 90+10m, Balbúrdia bateu Samu Silva para o 2-1 com que terminaria o encontro, que se prolongou, devido às últimas incidências, até aos 90+15m.

Com este resultado, o Marítimo mantém os 12 pontos e o segundo lugar e o Mafra chega aos dez pontos, subindo à condição ao sexto lugar.

Já esta manhã, houve empate no UD Oliveirense-Santa Clara e os dois resultados do dia podem permitir ao AVS, líder com 13 pontos, alargar a vantagem na liderança em caso de triunfo na visita ao Académico de Viseu, no domingo. Isto porque, a seguir ao Marítimo, surgem Santa Clara (também 12 pontos) e UD Oliveirense (4.º com 11 pontos). O Torreense, 5.º com dez pontos e menos um jogo, também pode aproveitar e pode subir ao segundo lugar caso vença o Belenenses na segunda-feira.