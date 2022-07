O defesa-central Artur Jorge rescindiu contrato com o Moreirense e prepara-se para regressar ao estrangeiro, confirmou o Maisfutebol.

O jogador de 27 anos já não trabalhou às ordens de Paulo Alves nesta semana e despediu-se nesta terça-feira dos companheiros. Em breve, vai ser anunciado como reforço do Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos, que nas últimas horas oficializou Cafú Phete (ex-BSAD) e Lourency (ex-Gil Vicente).

Artur Jorge ingressou no emblema de Moreira de Cónegos na última temporada e tinha vínculo até 2024. Em 2021/22, disputou 28 encontros e marcou um golo pela equipa que acabou despromovida à II Liga.

Formado no Sporting de Braga, foi cedido ao Vilaverdense e ao Freamunde, antes de abraçar a primeira aventura fora de Portugal, em 2017/18, no Steaua Bucareste. Regressou na época seguinte para jogar no Vitória de Setúbal e soma ainda uma experiência no APOEL.