O Farense considerou, esta terça-feira, que a promoção à I Liga de futebol foi alcançada «por mérito próprio», apesar de terem ficado por disputar, em campo, dez das 34 jornadas da II Liga de 2019/2020.

«Subimos e chegámos a um lugar que é nosso por mérito próprio! Subimos porque fomos melhores. Subimos porque, das 24 jornadas disputadas, estivemos 22 em lugar de promoção. Fomos a equipa em mais jornadas no primeiro lugar», defendeu, em comunicado, o clube de Faro, que volta ao principal campeonato português 18 anos depois da última presença.

Esta terça-feira, a direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional decidiu as subidas dos dois primeiros classificados da II Liga, Nacional e Farense, bem como a despromoção dos dois últimos, Cova da Piedade e Casa Pia. Falta a aprovação em Assembleia Geral do organismo.

O Farense já participou por 23 ocasiões na principal divisão, entre 1970/1971 e 2001/2002. «Não era seguramente este o contexto ou conjuntura ideal, mas reconhecemos a coragem do Governo, da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol que, em circunstâncias de absoluta calamidade social e económica, tiveram a capacidade de procurar soluções equitativas e assumir decisões difíceis», sublinhou a SAD dos algarvios, notando que o contexto atual no país «pode roubar fogos de artifício, banhos de multidão e abraços sentidos, pode roubar o brilho de uma época de excelência e o prazer de um festejo comum, mas não negará nunca o mérito» do grupo de trabalho.

Quem também já fez a festa, com máscaras e champanhe na Choupana, foi o Nacional.