A Oliveirense foi ao estádio do Mar vencer o Leixões, por 2-1, numa partida da 17.ª jornada da II Liga.



Os golos da partida surgiram todos na primeira parte. Os forasteiros abriram o marcador aos 18 minutos por Volnei, mas os Bebés do Mar responderam três minutos depois por Agostinho. No entanto, a Oliveirense desfez a igualdade graças a um golo de Michel Lima.



O Leixões, que não vence desde finais de novembro, é 13.º colocado enquanto a Oliveirense está no 10.º lugar.



Por sua vez, o Mafra recebeu e bateu o Trofense por 1-0 com o tento solitário da partida a ser anotado por Loide Augusto.



O Mafra subiu ao 11.º lugar, já o Trofense continua na penúltima posição da II Liga.