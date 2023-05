O Penafiel garantiu este domingo a permanência na II Liga, ao vencer na receção ao Tondela, por 1-0, num jogo de muito sofrimento.

Sofrimento porque os penafidelenses jogaram reduzidos a dez unidades mais de uma hora, desde os 28 minutos, altura em que Robinho foi expulso com um vermelho direto.

Mesmo em inferioridade numérica, o Penafiel conseguiu adiantar-se no marcador, com um golo de Roberto, aos 56 minutos, e depois conservar a vantagem.

A duas jornadas do fim, o Penafiel garante a continuidade na II Liga: a equipa de Hélder Cristovão está no 11.º lugar, com 39 pontos. O Tondela é décimo, com 40.