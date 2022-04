O Casa Pia venceu pela margem mínima o Farense (1-0), este sábado, em jogo da 29.ª jornada da II Liga.

O defesa Zach Muscat foi o autor do golo dos gansos, aos 23 minutos, com um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto.

Com este triunfo, o Casa Pia sobe à liderança do segundo escalão, com 59 pontos, mais dois do que o Rio Ave que ainda não entrou em campo nesta jornada. Já o conjunto de Faro, que segue no 10.º lugar, volta a conhecer o sabor da derrota, depois de três triunfos consecutivos.