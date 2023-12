O contrato de compra e venda do terreno onde vai ser construído o centro de treinos do Santa Clara foi assinado esta semana, anunciou o presidente da SAD açoriana, Bruno Vicintin.

O projeto visa a construção de três campos de futebol e ficará instalado no concelho da Ribeira Grande, na zona da Boavista.

As obras devem arrancar ainda este ano e a prioridade inicial passa pela construção dos três campos, sendo dois de relva natural e um sintético. A SAD pretende que as equipas possam começar a treinar o mais depressa possível, só avançando depois para a construção do edifício.

O investimento, cujo projeto não ficará no nome da SAD, é de Bruno Vicintin e da sua família.