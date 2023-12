O Santa Clara venceu na receção ao Marítimo, por 2-1, na 12.ª jornada da II Liga, mas o jogo ficou marcado pelo lance verdadeiramente inacreditável que deu origem ao segundo golo dos açorianos.

Na sequência de um livre, aos 74 minutos, a bola bateu à frente do guarda-redes Amir Abedzadeh, que reagiu por instinto com uma "palmada". O iraniano pensou que a bola tinha saído para canto e ficou a reclamar com os colegas de equipa, mas esta ainda estava em jogo e o defesa Pedro Pacheco aproveitou o desleixo para encostar e garantir a vitória.

Já antes disso, Gabriel Silva tinha aberto o marcador aos quatro minutos e Lucas Silva (34m) marcou o golo dos madeirenses, que ficaram em inferioridade numérica na segunda parte, por expulsão de Zainadine (60m).

O Santa Clara é segundo classificado da II Liga, com os mesmos 26 pontos do líder Nacional. Já o Marítimo, é sexto, com 19.

Resultados e classificação da II Liga