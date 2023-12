O Nacional da Madeira somou a oitava vitória da época, no campeonato, ao bater o Paços de Ferreira, este sábado, por 2-1.

A equipa madeirense entrou melhor e podia ter marcado bem cedo, quando Jesus Ramirez acertou na trave, aos cinco minutos.

Logo a seguir, o Paços de Ferreira ficou sem Costinha, lesionado, dando lugar a Brian Cipenga.

O domínio do Nacional foi materializado em golo a meio do primeiro tempo, por Luís Esteves.

A equipa da casa podia ter dobrado a vantagem a fechar o primeiro tempo, mas Baptiste não conseguiu concretizar.

O Paços de Ferreira esboçou uma reação mais convincente na segunda parte, criou algumas jogadas de perigo, mas não foi capaz de chegar ao golo.

O Nacional resistiu e acabou por marcar o segundo golo, por André Sousa, aos 78. O jogo ficava praticamente resolvido.

O Paços ainda conseguiu reduzir a desvantagem, numa grande penalidade cobrada por Matchoi Djaló, já perto do final. Nada que evitasse a sexta derrota dos ‘castores’ no campeonato.

A equipa de Tiago Margarido isolou-se no comando, com 26 pontos, ficando agora á espera do Santa Clara – Marítimo, este domingo. Se o rival Marítimo pontuar nos Açores, continuará a liderar a solo.