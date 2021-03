O FC Porto B somou este domingo a quarta vitória na II Liga, a primeira em 2021, ao bater o Sp. Covilhã por 2-1, graças aos golos dos «reforços» Evanílson e Fábio Vieira cedidos pela equipa principal.

A equipa comandada por António Folha adiantou-se no marcador aos 33 minutos, com um golo do brasileiro Evanílson e, depois, aumentou a vantagem no início do segundo tempo, aos 56 minutos, por Fábio Vieira, na conversão de uma grande penalidade. A equipa da Serra da Estrela ainda reduziu a diferença, com um golo de Leo Cá a dez minutos do final.

Apesar do triunfo, a segunda equipa do FC Porto continua no último lugar da classificação, agora com os mesmos pontos do que o Varzim.

Entretanto, também este domingo, Vizela e Arouca empataram 1-1. Adílio deu vantagem aos visitantes, aos quinze minutos, enquanto Cassiano empatou para a equipa da casa, quatro minutos depois.

O Vizela segue, assim, no quarto lugar, com 45 pontos, enquanto o Arouca é quinto, com 38.