O Trofense venceu o Nacional na tarde deste domingo, por 1-0, no Estádio da Madeira, em jogo da 7.ª jornada da II Liga portuguesa.

Na estreia de Bruno China no comando técnico do clube da Trofa, um golo do avançado Stevy Okitokandjo, aos 41 minutos da primeira parte, valeu os três pontos aos visitantes.

O resultado tira o Trofense dos lugares de descida, ficando os nortenhos no 11.º lugar, com sete pontos, ainda que à espera do Feirense-UD Oliveirense, que encerra a ronda na segunda-feira. O Feirense é 12.º com sete pontos e a Oliveirense 16.ª com cinco.

No outro jogo desta tarde, houve empate a dois golos no Estrela-Leixões. No Estádio Municipal de Rio Maior, os quatro golos surgiram na segunda parte.

A equipa de Matosinhos adiantou-se aos 48 minutos, por João Oliveira, o Estrela deu a volta por Paulinho (55m) e João Silva (65m), mas um autogolo de Rui Correia, aos 84 minutos, ditou um ponto para cada lado.

O Estrela é sexto com 11 pontos e o Leixões nono, com nove.

Já este domingo, o Benfica B goleou o Sp. Covilhã e o Farense venceu o Vilafranquense, alcançando o segundo lugar.