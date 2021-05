Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, dedicou a promoção ao principal escalão, 36 depois da última presença, ao pai. O treinador, de 49 anos, tem mais um ano de contrato, mas ainda não sabe se vai ser ele a começar a temporada na I Liga em agosto.

«Tenho pena do meu pai não estar aqui, gostava muito que ele assistisse a este momento. Fizemos algo extraordinário. Uma equipa que veio do Campeonato de Portugal, consegue ter o melhor ataque, o melhor marcador e o rei das assistências. Isto deve-se a muita gente, a este grande grupo, à equipa técnica que foi extraordinária no apoio, e a uma cidade que se uniu à equipa. Conseguimos acreditar que era possível e fomos até ao final a pensar que éramos capazes», começou por destacar o treinador em declarações à Sport TV.

O Vizela chegou a estar fora dos lugares de subida, mas graças a uma grande ponta final, acabou por chegar ao segundo lugar. «Acreditamos sempre. Este grupo já vem do ano passado, fomos sempre cirúrgicos nas contratações. Foi um grupo que sempre disse que precisava de desafios, de sair da zona de conforto. Sabíamos que todas as adversidades nos iam tornar mais fortes. Fomos sempre uma equipa com muita força a reagir nas adversidades», destacou ainda.

Álvaro Pacheco tem mais um ano de contrato, mas ainda não sabe se vai ser ele a liderar o Vizela no primeiro escalão. «Agora é desfrutar, no futebol nunca se sabe. Tenho mais um ano de contrato, mas nunca se sabe, vamos ver», atirou.