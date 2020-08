Além do FC Porto, também o Real Madrid deixou uma homenagem a Iker Casillas no dia em que o guardião anunciou a retirada.

Em comunicado, o clube merengue afirmou que quis «mostrar o seu reconhecimento, admiração e carinho a umas das maiores lendas do clube e do futebol mundial.»

«O melhor guarda-redes da história do Real Madrid e do futebol espanhol chegou a nossa casa com nove anos. Formou-se aqui e defendeu a nossa camisola durante 25 anos, sendo já para sempre um dos nossos mais emblemáticos capitães», diz a nota do Real Madrid, que acrescenta que «Iker Casillas ganhou o carinho do madridismo e é um referente dos valores que o clube representa.»

«Hoje despede-se como jogador profissional um dos jogadores mais importantes dos nossos 118 anos de história, um jogador de quem gostamos e admiramos, um guarda-redes que engrandeceu a lenda do Real Madrid com o seu trabalho e um comportamento exemplar tanto dentro como fora do terreno de jogo», acrescenta depois o clube, recordado o currículo do guardião com a camisola merengue.

«Iker Casillas pertence ao coração do Real Madrid e assim será para sempre. O Real Madrid quer transmitir, a ele e à família, o afeto do nosso clube, que é o clube da sua vida», termina a nota do clube onde o guardião se formou e onde jogou quase toda a carreira, exceto os último cinco anos, que foram passados no FC Porto.



Vários antigos colegas de equipa de Casillas, foram reagindo ao anúncio formal do adeus deste monstro sagrado das balizas. Sergio Ramos, atual capitão do Real Madrid, foi um dos primeiros e chamou «lenda» a Iker.

El fútbol te da las gracias a ti, amigo. Por siempre una leyenda @IkerCasillas. https://t.co/Sbg5odnd00 — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 4, 2020

Andrés Iniesta, homem de confiança de Casillas nos títulos europeus e mundial com a seleção de Espanha, desejou «felicidades» à família do ex-guarda-redes do FC Porto.



Todo lo mejor para ti y tu familia en esta nueva etapa que se presentará en tu vida @IkerCasillas!! https://t.co/M4F1A4dBrN pic.twitter.com/bkLhtCXBUL — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 4, 2020

Thibaut Courtois, dono da baliza do Real Madrid desde 2018, foi outro a partilhar a admiração por «um ídolo».